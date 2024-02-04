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        Haberler Dünya Almanya'da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı protesto düzenlemek için sokağa çıktı!

        Almanya'da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı protesto düzenlemek için sokağa çıktı!

        Almanya'da aşırı sağcı popülist Almanya İçin Alternatif Partisi'ne (AfD) karşı protestolar sürüyor. Ülke genelinde sokağa çıkan yüz binlerce kişi AfD karşı gösteri düzenledi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 14:41 Güncelleme: 04.02.2024 - 14:41
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          Almanya'nın farklı kentlerinde yüz binlerce kişi yine ırkçılığa ve aşırı sağa karşı gösteri düzenledi. Ülke genelinde bir araya gelen 200 bine yakın kişi aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi (AfD) karşıtı protestolar düzenledi.

        • 2

          Cumartesi günü Dresden, Mainz ve Hannover'da da AfD'ye verilen güçlü halk desteğinin artmasına yönelik protestolar gerçekleşti.

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          Yaklaşık 150 bin kişi Berlin'deki Reichstag parlamento binasının önünde toplandı. Burada protestocular aşırı sağcılığı protesto etmek ve demokrasiye destek göstermek için "Biz Güvenlik Duvarıyız" sloganları attı

        • 4

          Göstericiler "Tüm Berlin AfD'den nefret ediyor" ve "Hep birlikte faşizme karşı" sloganları atarak "Bir daha asla, şimdi", "AfD alternatif değildir", "Nazilere yer yok", "Nasyonal sosyalizmde özgürlük yoktur", AfD yasağı şimdi" ve "Naziler dışarı" yazılı dövizler taşıdı.

        • 5

          Berlin polisi, eyleme 150 binin üzerinde kişinin katıldığını belirtirken gösteriyi organize edenler, bu sayının 300 bin olduğunu savundu.

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          SCHOLZ'DAN PROTESTOLARA DESTEK

          Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

          "İster Eisenach'ta, ister Hamburg'da, ister Berlin'de: Ülke çapındaki küçük ve büyük şehirlerde birçok vatandaş nefrete ve nefret söylemine karşı gösteri yapmak için bir araya geliyor. Protestolar demokrasi ve anayasamız lehine güçlü bir işaret"

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          PROTESTOLAR NASIL ÇIKMIŞTI?

          Almanya'nın Postdam şehrinde Kasım 2023'te AfD politikacılarının ve bazı Hristiyan Demokrat Partisi üyelerinin, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan zorla sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine gizlice görüştükleri ortaya çıkmıştı.

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          Avusturya'daki aşırı sağcı "Kimlikçi Hareketi"nin eski lideri Martin Sellner'in de katıldığı toplantıda, sığınmacıların, ülkede kalma hakkı bulunan yabancıların ve Avrupa kültürünü benimsemeyen Alman vatandaşlarının sınır dışı edilmesini öngören bir planın görüşüldüğü belirtilmişti.

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          Gizli görüşmenin ortaya çıkması üzerine ülkede AfD'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar başlamış, halk da son dönemde aşırı sağa ve AfD'ye tepki için göstermek için sokaklara çıkmıştı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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