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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz söz verdik mi yaparız - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz söz verdik mi yaparız

        Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gaziantep Şehir Hastanesi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eseri görüyorsunuz, biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e işte böyle eserler yakışır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 14:09 Güncelleme: 04.02.2024 - 14:44
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu.

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

        -Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanesi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eseri görüyorsunuz, biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e işte böyle eserler yakışır.

        -680 bin metrekare kapalı alanı bulan hastanemiz, toplam 1875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ile 4 bin 500 araçlık otoparkıyla sizlere hizmet verecektir. Yine bugün burada hastanemize güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı resmen hizmete açıyoruz.

        "BURASI BÖLGENİN ÇEKİM MERKEZİ OLACAK"

        -Öyle bir şehir ki burası bölgenin çekim merkezi olacak. Bu hastanelerimizle bölgede inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz artık üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Birimlerinin bir kısmındaki donanım ve personel eksikler giderilince randevu konusundaki sıkıntılar da ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede tüm bunları çözeceğine inanıyorum.

        -Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz

        -Bugün İslahiye'ye gidecektik ancak aşırı sisten ötürü bakan arkadaşlarımı oraya gönderdim. Bağlantı yoluyla oradaki açılışlarımızı da yapacağız. Deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. 53 binin üzerinde hayatını kaybeden vatandaşımızı rahmetle yad ediyorum. 14 milyonu insani etkileten asrın afetinin üzerinden bir yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü yerine getiriyoruz. Hak sahiplerine ilk konutlarını teslim ediyoruz.

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        1875 YATAK KAPASİTELİ

        "SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 8 KATINA ÇIKTI"

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açılış töreninde şu açıklamalarda bulundu:

        Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılış töreni için bir aradayız. Devletin bütün imkanları sizler için seferber edildi. Büyük acılar yaşasak da umut ve gayretin şart olduğu şuuru ile hareket ettik. 2003’ten bu yana kat ettiğimiz mesafe ortadadır. 761 hastane hizmete açıldı. Milletimiz sağlığımız verdiğiniz için müteşekkirdir. Sağlık çalışanı sayısı 8 katına çıktı. Daha büyük azimle yatırımlara devam ediyoruz.

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