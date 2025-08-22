"TCG ANADOLU ile Zafer Yolculuğu"

Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı kapsamında yürütülen etkinlikler çerçevesinde bu özel programda, akademik, kültürel, sportif ve teknolojik alanlarda başarı gösteren 350 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından seçilerek TCG ANADOLU gemisinde tarihi bir yolculuğa davet edildi.

Bu program aynı zamanda, Bakanlık tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen ve 110 bin gencin Çanakkale’deki şehitlikler ve tarihi alanları ziyaret etmesini sağlayan büyük organizasyonun bir lansmanı niteliği taşıyor.

Katılımcılar arasında özellikle mühendislik ve teknik bölümlerde öğrenim gören gençler ile milli teknoloji hamlesine ilgi duyan öğrenciler yer alıyor. Gençler, bu anlamlı yolculukta hem TCG ANADOLU’yu yakından tanıma hem de “Mavi Vatan” vizyonunu yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da bu anlamlı programda gençlere eşlik edecek; gün boyunca gençlerle birlikte gemide bulunarak onların heyecanına ortak olacak.