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TCDD İŞKUR üzerinden 82 makinist alacak! 2022 TCDD personel alımı başvurusu ne zaman? TCDD başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TCDD 82 makinist alacak! 2022 TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilan ile 82 makinist alınacağı duyuruldu. Makinist alımına başvurmak isteyen binlerce vatandaş “TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?” sorusuna yanıt aradı. Peki, 2022 TCDD personel alımı başvurusu ne zaman?

17.03.2022 - 16:12 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 82 makinist alımı yapacağını duyurdu. İlana başvuru yapmak isteyen vatandaşlar “TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. İşte, TCDD makinist alımı başvuru şartları…

  • TCDD PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    TCDD Makinist alımı başvuruları 14 - 18 Mart 2022 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılacak.

  • TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

    BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • TCDD PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

    Devlet Demiryolları 2022 yılı İşçi Alımı faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda TCDD personel alımı kontenjan dağılımı şu şekilde;

    20 İstanbul

    20 Edirne

    20 Elazığ

    22 Malatya

  • TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak gibi nitelikler TCDD personel alımı şartları arasında yer alıyor.

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