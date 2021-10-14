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TCDD Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, TCDD Genel Müdürlüğü, söz konusu demir yolu hattı için "Standart Ekipmanlı Demir Yolu Hattının İşletme ve Bakımına Yönelik İşletme ve Bakım Kapasitesi Geliştirme Danışmanlık Hizmetlerinin Sağlanması" işi kapsamında düzenlenecek ihaleye katıldı.

İhalenin kazanılması halinde TCDD, 165 yıllık bilgi birikimi ve alanında uzmanlaşmış insan kaynağıyla Dar Es Salaam-Morogoro Demir Yolu Hattı'nda işletmecilik ve danışmanlık hizmeti verecek.

1224 kilometrelik hat tamamlandığında, Uganda, Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Tanzanya birbirine bağlanacak, Doğu Afrika Hint Okyanusu'na açılacak.

İlk etapta 3 yıl sürecek danışmanlık ve kapasite inşası işi ihalesine yönelik olarak TCDD, TRC personelinin belirlenmesi, işletme öncesi, işletme ve devir teslim aşamasının nasıl yürütüleceğine dair metodoloji ve iş planı hazırladı.

TCDD daha önce de iki demir yolu kuruluşu arasındaki potansiyel iş birliği alanları ve tecrübe paylaşımı kapsamında demir yolu alanında eğitim/danışmanlık, hizmeti vermişti.