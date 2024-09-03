TCDD 109 işçi alıyor! TCDD personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
TCC 109 işçi alımı müjdesi verdi. Sözlü sınavların Ankara'da yapılacağı belirsiz süreli iş sözleşmesi ile yapılacak alımlarda KPSS şartı aranıyor. İŞKUR üzerinden başvuruların gerçekleşmesi gerekiyor. Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanlarınortalamasının %60'ı, KPSS puanının %40'ı alınarak başarı puanı belirlenecektir. Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar ise başarısız sayılacaktır. Peki TCDD personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
- 1
TCDD farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere; lokomotif tamircisi, elektrikçi ve kaynakçı gibi farklı birçok kadroda 109 işçi alımı yapıyor. İşte, TCDD 109 işçi alımı detayları, kadro dağılımı, görev yerleri ve başvuru tarihleri...
- 2
TCDD İŞÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi(http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi GenelMüdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. (Evrakları posta yoluyla gönderip, yapılan incelemesonunda ilanda belirtilen şartları sağlamadığı tespit edilen adayların başvurusu kabuledilmeyerek evrakları imha edilecektir.)
TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
TCDD 109 işçi alımı başvuruları 2-6 Eylül tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Adayların KPSS puanı olması gerekiyor.
Toplam 109 işçi, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Eskişehir, Kırıkkale, Karabük, Zonguldak, Kayseri, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Hatay, Konya, Kütahya, Isparta ve Afyonkarahisar'da görevlendirilecek.
- 3
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Sözlü sınavda Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, mezun oldukları program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerindendeğerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknikkonulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerindendeğerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanlarınortalamasının %60'ı, KPSS puanının %40'ı alınarak başarı puanı belirlenecektir. Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar ise başarısız sayılacaktır.
-
- 4