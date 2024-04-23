TBMM’de 23 Nisan özel oturumu: Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel oturum düzenleniyor.

Özel oturuma TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık ediyor.

İlk meclisin, ulusal bağımsızlığı kazanmada milli mücadelenin karargahı olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, "İstanbul’un işgal altında olduğu bir dönemde büyük bir cesaretle Ankara’da TBMM’yi toplayarak milli mücadelenin önemli bir adımı atılmış ve Türkiye’nin bağımsızlığının yolu açılmıştı." ifadelerini kullandı.

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"Bize düşen ilk dönemin şartlarını en iyi şekilde anlamaktır." diyen Numan Kurtulmuş, "Her şeyden evvel bugünkü TBMM de devlet kuran bir meclis olma hissiyatını asla ıskalamamalıdır." şeklinde konuştu.

Vatanseverlik bilincini sürekli diri tutmanın TBMM’nin önemli görevlerinden biri olduğunu anlatan Numan Kurtulmuş, "Türkiye dünyadaki dengeler itibarıyla çok zor bir sürecin içerisindedir. TBMM, bugün milletin hayrına olacak yasaları yapmak, millet adına sorumluluklarını yerine getirerek, istiklal ve istikbalimizi teminat altına alacak adımları gerçekleştirmek için kararlılıkla yoluna devam edecektir." şeklinde konuştu.

"TBMM'NİN EN ÖNEMLİ ÖDEVİ YENİ ANAYASA" TBMM’nin en önemli ödevlerinden birinin, Cumhuriyet’in ikinci asrına yakışır yeni bir anayasa olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Kapsayıcı, kuşatıcı, demokrat ve sivil bir anayasa yapılması meselesi TBMM’nin öncelikli ödevlerinden birisidir." dedi. Yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde TBMM üyelerine büyük sorumluluk düştüğüne işaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Toplumun bütün kesimlerinin fikirlerinin en doğru şekilde dile getirilmesi için açık, şeffaf yürütülen bir süreci yönetmek de TBMM’nin ödevlerindendir. Bu çerçevede şunu bir kere daha ifade etmek isterim; TBMM yasa ve anayasa yapma gücüne sahiptir." ifadelerini kullandı. ÇALIŞMALAR HIZ KAZANACAK 23 Nisan haftasından sonra anayasa çalışmalarının hız kazanacağını belirten Kurtulmuş, "Yeter ki doğru zeminde ve doğru yöntemlerle tartışmayı başaralım. Doğru zemin TBMM’dir. Doğru yöntemler de partilerin uzlaşıyla bulacağı yöntemlerdir. Türkiye’nin bundan sonraki süreçte gerçekten sivil yeni bir anayasayı yapması Türkiye’nin boynunun borcudur. 23 Nisan haftasından sonra önce partilerle yapacağımız temasla bu süreci başlatmayı düşünüyoruz. Arkasından da sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kurum ve kuruluşun sürece katkı vermesini temenni ediyoruz." diye konuştu.