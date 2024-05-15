TBMM'ye yeni kapı inşa ediliyor: Kapılardaki yoğunluk azaltılacak

REKLAM advertisement1

Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesine giriş noktası olarak Ayrancı, Dikmen tarafında birer, Çankaya tarafında ise iki tane olmak üzere olmak üzere toplam dört kapı bulunuyor.

14 Mayıs seçimlerinden sonra Meclis'in açıldığı gün 24 bin, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ise Meclis'in açıldığı ilk gün 18 bin ziyaretçi kabul edildi. Meclis kapılarında ciddi yoğunluk yaşandı. 4 kapıdaki yoğunluğu azaltmak için beşinci bir kapı inşa edilmesine karar verildi.

“YENİ KAPININ MAYIS AYINDA KULLANIMA AÇILMASI BEKLENİYOR”

Söz konusu kapı Dikmen tarafında, ziyaretçi otoparkının bulunduğu noktaya inşa edilecek. Bütün ziyaretçiler o kapıyı kullanacak. Diğer kapılardan ise milletvekilleri, bakanlar, yabancı konuklar ve Meclis personeli geçebilecek. Yeni kapının mayıs ayında kullanıma açılması bekleniyor.