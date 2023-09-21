TBMM Dilekçe Komisyonuna Fenerbahçe'nin diziliş taktiğinin değiştirilmesinden ülkedeki tüm vatandaşlara belirli süreli memur olma hakkının tanınmasına, evliliklerin 10 yılda bir yenilenmesinden fahiş kira artışı talep eden ev sahiplerine elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerinden 5 yıl men cezası verilmesine kadar yüzlerce ilginç başvuru yapıldı.

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna 15 Mayıs-22 Ağustos 2023 arasında 1154 başvuru yapıldı. Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 245 olurken, erkekler 909 dilekçe gönderdi.

Vatandaşlar Dilekçe Komisyonuna başvururken ağırlıklı olarak elektronik posta yolunu tercih etti. Başvuruların 1027'si elektronik posta, 70'i posta, geri kalanı ise elden, faks, milletvekilleriyle ulaştırmak gibi yollardan gerçekleşti. Başvuruların yüzde 88,99'u e-dilekçe üzerinden, yüzde 6,07'si posta yoluyla yapıldı.

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Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği 5 toplantıda 918 dilekçe hakkında karar aldı, 18 dilekçe ise mevzuata uygun olmaması ya da mükerrer olması sebebiyle işlemden kaldırıldı. Diğer dilekçelerin incelemesi devam ediyor.

Komisyon, yeni bir kanun veya bir kanun değişikliğini gerektiren başvurulardan kanun olarak düzenlenmelerinde toplumsal yarar görülenlerin birer örneğini TBMM Başkanlığına ve bilgi için Cumhurbaşkanlığına gönderiyor. Kanun teklifi gerektiren tüm kararlar da milletvekillerine dağıtılıyor. Vatandaşlardan gelen yeni yasal düzenleme taleplerinden ve değiştirilmesi istenen kanunlardan TBMM üyelerinin tamamı da haberdar ediliyor.

Komisyonun yetki ve görev alanına girmeyen dilekçelerle ilgili herhangi bir işlem yapılmazken, bazı talep ve şikayetlere ilişkin başvuru sahiplerine ilgili kanun, yönetmelik ve kuruma yapılmış başvuruların süreçleriyle ilgili bilgi veriliyor.