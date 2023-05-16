TBMM'nin yeni döneminde en genç milletvekilleri

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Türkiye 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Milletvekili Genel Seçiminin sonuçlarına göre, 28. Yasama Döneminde TBMM'de 30 yaş altında 5 milletvekili görev yapacak.

EN GENÇ MİLLETVEKİLİ 25 YAŞINDA

Buna göre, yeni yasama döneminde AK Parti 30 yaş altında 4 milletvekilini Meclis'e taşırken, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) bir milletvekili ile Meclis'te yer alacak.

Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı Zehranur Aydemir (25) parlamentonun en genç milletvekili olacak.

24 Haziran 2018 Milletvekili Seçiminde İstanbul 3. Bölgeden milletvekili çıkardığı Rümeysa Kadak ile parlamentoda en genç milletvekiline sahip olan AK Parti, 28. yasama döneminde de bu özelliğini korumuş oldu.

İstanbul 3. Bölgeden milletvekili seçilen Rümeysa Kadak'ın (27) yanı sıra AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı (29) ve İzmir 2. Bölgeden milletvekili seçilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da (30) parlamentodaki yerini almış olacak.

Yeşil Sol Parti'den ise Mardin'den aday gösterilen 28 yaşındaki psikolog Beritan Güneş Altın genç milletvekilleri arasında yer buldu.