        TBMM Karma Komisyonu, HSK üyeliği için üç aday belirledi

        TBMM Karma Komisyonu, HSK üyeliği için üç aday belirledi

        TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek bir üye için üç aday belirledi. Komisyon toplantısında aday belirleme yöntemi üzerine tartışmalar yaşanırken, CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri oylama usulüne itiraz etti. Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından Havvanur Yurtsever, İsmail Ergüneş ve Mustafa Naim Yağcı'nın isimleri Genel Kurula bildirildi. HSK'nin yeni üyesi, Genel Kurulda yapılacak gizli oylamayla belirlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 19:17 Güncelleme: 23.10.2025 - 19:29
        HSK üyeliği için adaylar belli oldu
        TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Genel Kurul tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 1 üyenin üç katı kadar adayı belirledi.

        Karma Komisyon, HSK üyeliği adayları seçimi için TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkanlığında toplandı.

        Özbudun, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, adayları belirlemek üzere kurulan alt komisyona çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

        Alt Komisyon Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, HSK üyeliği için başvuran adayların şekil şartlarına sahip olup olmadığının incelendiğini belirtti.

        Adaylık için avukatlar arasından 24, öğretim üyeleri arasından 7 kişi olmak üzere 31 başvuru yapıldığını aktaran Alparslan, "Başvuran adaylardan Ayşe Demirel'in 'meslekte fiilen 15 yılı doldurmuş olma' şartını taşımadığını başvuru tarihinde 8 yıl 9 ay 22 gün olduğu seçilebilme şartına haiz olmadığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Komisyon Başkanı Özbudun, seçimlerin ilk turunda aday adaylarının 3'te 2'nin oyunu alması gerekeceğini bu sağlanamazsa ikinci tur oylamada, 5'te 3 çoğunluk aranacağını, ikinci oylamada da sonuç alınamaması halinde, en çok oy alan iki aday arasında kura çekimi yapacaklarını belirtti.

        CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, HSK'ye üye seçimiyle ilgili ilk işlemleri yapmak üzere ikinci toplantıyı yaptıklarını söyledi. Avukatlar arasında seçilecek adaylarda meslekte fiilen 15 yılı doldurma şartının arandığını anımsatan Tezcan, "Sadece baro kaydına bakmak yeterli görülmüş. Sadece baro kaydı değil, fiilen o işi yaptığını belgeleyecek evrak da istenmiş olmalıydı." diye konuştu.

        Tezcan, tek tek üyeler için seçim yapmak yerine kurulun görev süresi göz önünde bulundurularak topluca seçim yapılması gerektiğini savundu. Seçim yöntemini eleştiren Tezcan, "Biz Genel Kurula 3 aday belirleyeceğiz. Her bir aday için ayrı ayrı oylama yapılması lazım. Bir seferde 3 ismi yazıp 3'te 2'yi mi, 5'te 3'ü mü sağladığına bakmak değil, tek oy kullanmak suretiyle yapıp tamamlamamız lazım. Bugüne kadar yapılan uygulamadan dönülmesi gerektiğini ifade ediyoruz. 3'üncü seçimi uygun bulmayacağımızı ifade ediyoruz." dedi.

        Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin de seçim yöntemini eleştirdi. Şahin, oylamaların Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.

        Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Türk yargı sisteminin en önemli anayasal kurumlarından biri olan HSK'de boşalacak üyelik için seçim yapmak üzere toplandıklarını belirtti.

        HSK'nin yargı bağımsızlığının, tarafsızlığının, hukukun üstünlüğünün ve adalet mekanizmasının etkinliğinin en önemli teminatlarından biri olduğunu vurgulayan Yüksel, şunları söyledi:

        "Kurulun yapısı Anayasamız tarafından yargı teşkilatının kendi iç dinamiklerini ve aynı zamanda toplumun farklı kesimlerinin hukuk tecrübesini yansıtacak şekilde titizlikle tasarlanmıştır. Bugün bizlere düşen görev, Kurulda görev süresi dolacak bir üyenin yerine Anayasamızın 159'uncu maddesi uyarınca öğretim üyeleri ve avukatlar kontenjanından yapılacak seçim için aday belirlemektedir. Bu kontenjan, salt kürsü tecrübesinin ötesinde hukukun teorik derinliğini temsil eden akademi dünyasının ve savunma makamının pratik tecrübesini tesis eden değerli avukatlarımızın birikimlerini HSK'ye taşıma amacı taşımaktadır."

        Komisyonun seçim yöntemine ilişkin usulün temelinin 10 Mayıs 2017'deki ilk karma komisyon toplantısında atıldığını hatırlatan Yüksel, şöyle konuştu:

        "Bu usul komisyonun 20 Mayıs 2021, 17 Kasım 2021, 17 Ocak 2024 ve son olarak Mayıs 2025'te yapılan aday seçimlerinde de istikrarlı bir şekilde sürdürülmüştür. Geliştirilen bu içtihada göre Genel Kurulda seçilecek her bir üye için belirlenecek 3 adayın adlarının oy pusulasında birlikte işaretlenmesi esastır. Tüm bu seçimlerde komisyon başkanları seçilecek her bir üyelik için oy pusulasında 3 kişiye oy verileceği ve 3'ten fazla kişiye oy verilmesi durumunda ilgili pusulanın geçersiz olacağı hususunu seçim esaslarını açıklarken belirtmiştir. Anayasanın amir hükmü ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun ilgili maddesindeki açık düzenlemeler karşısında aday belirleme usulüne ilişkin Karma Komisyonunun bu yerleşik teamülüne dayanan uygulamasının takibi zaruridir. Bugün yapacağımız seçimlerde komisyonumuzun yerleşik uygulamasının dışına çıkmayı gerektirecek bir tutum değişikliğine gerek bulunmamaktadır."

        Yeni Yol Partisi ve CHP'nin seçim yöntemine ilişkin verdikleri önergeler reddedildi.

        Görüşmelerin ardından Tasnif Komisyonu kurularak HSK'ye seçilecek 1 üyenin üç katı adayın belirlenmesi için seçime geçildi. Seçimler basına kapalı gerçekleşti.

        Edinilen bilgiye göre, CHP'li komisyon üyelerinin seçim yöntemine ilişkin itirazları seçim sırasında da devam etti. CHP'li vekiller itirazlarının kabul edilmemesi üzerine komisyonu terk etti.

        Yaklaşık 3 saat süren komisyon toplantısı ve seçimlerin ardından HSK üyeliği için, Havvanur Yurtsever, İsmail Ergüneş ve Mustafa Naim Yağcı'nın isimleri Genel Kurula bildirilecek.

        GENEL KURULDAKİ SEÇİM SÜRECİ

        TBMM Genel Kurulu, gelecek haftalarda 1 HSK üyesi seçecek. Karma Komisyon tarafından belirlenen 3 aday arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi gerçekleştirilecek. Seçilecek HSK üyesi 4 yıl görev yapacak.

        #HSK üyeliği
        #mustafa naim yağcı
        #İsmail Ergüneş
        #havvanur yurtsever
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa