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        Haberler Bilgi Gündem TBMM işçi alımı başvuru ekranı e-Devlet 2024: Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM 275 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

        TBMM 275 işçi alımı yapıyor! 2024 TBMM işçi alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro dağılımı

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına 275 sürekli işçi alınacak. Alıma ilişkin yayımlanan ilanda başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı gibi bilgilere yer verildi. Buna göre, TBMM işçi alımı 2024 başvuru işlemleri 14 Ekim'de başladı. Başvuru şartları meslek gruplarına göre değişiklik gösterecek olup adayların ilkokul, lise veya dengi ortaöğretim mezunu olmaları gerekiyor. Peki, 2024 TBMM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, e-Devlet 275 TBMM işçi alımı başvuru ekranı ve şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 14:17 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:18
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        • 1

          Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Kaynakları Başkanlığı kura çekimi ile 275 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre başvurular, 14 Ekim-27 Ekim tarihleri arasında alınacak. Buna göre TBMM işçi alımı 2024 başvuru ekranı erişime açıldı. Başvuru yapmak isteyen adaylar ‘’2024 TBMM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Adayların ilkokul, lise veya dengi ortaöğretim mezunu olma şartı bulunuyor. İşte, 275 TBMM işçi alımı başvuru şartları ve ekranı hakkında merak edilen detaylar…

        • 2

          2024 TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Kaynakları Başkanlığı, 275 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

          İlana göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimi usulüyle 275 (ikiyüzyetmişbeş) sürekli işçi alınacak.

          TBMM işçi alımı başvuruları 14 Ekim 2024 Pazartesi günü başladı ve 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 23:59'da sona erecek.

        • 3

          2024 TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak.

          Şahsen, belgegeçer (faks), kargo, posta, e-posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Kariyer Kapısı sisteminde yarım kalan ve tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

        • 4

          İlanda belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Adaylar, ilan edilen kadro ve ünvanlardan sadece birine başvuruda bulunacak.

          Birden fazla ünvan için yapılan başvuruların tamamı geçersiz sayılacak.

          2024 TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          TBMM İŞÇİ ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

          a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

          b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

          c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

          ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

          d. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

        • 6

          e. Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

          f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç),

          g. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

          ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

          h. Bu ilanın ekinde yer alan TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosundaki ünvanlara ilişkin özel şartları taşımak,

          ı. TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosundaki öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

        • 7

          KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

          Kura çekimi noter huzurunda 18 Aralık 2024 tarihinde saat 10:00’da TBMM’de gerçekleştirilecek.

          Kura çekiminin canlı izleneceği internet adresinin linki https://www.tbmm.gov.tr “Duyurular” bölümünden yayımlanacak.

        • 8
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