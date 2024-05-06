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        Haberler Gündem Güncel TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu toplandı

        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu bölgeye gidiyor

        Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği altın madenindeki facianın ardından kurulan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu ilk kez bölgeye giderek incelemelerde bulunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:58 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:18
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        Maden Kazasını Araştırma Komisyonu İliç'e gidiyor
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        Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, başkanlığında toplandı.

        TOPRAK ALTINDA KALAN 2 İŞÇİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Uslu, gündeme geçmeden önce yaptığı açıklamada, komisyonun çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

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        Toprak altında kalan iki işçinin daha naaşına ulaşıldığını hatırlatan Uslu, bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

        BÖLGEDE İNCELEME YAPILACAK

        Atay Uslu, "Bugün saat 23.55 uçağıyla Erzincan'a geçeceğiz. Yarın ve çarşamba günü bölgede olacağız. İki gün süresince İliç'te maden ocağında incelemelerde bulunacağız, madenci kardeşlerimizi, teknik heyeti dinleyeceğiz." dedi.

        Komisyonun Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin ortak kararı ile kurulduğunu söyleyen Uslu, Komisyonun hızlı şekilde çalışmalarına başladığını aktardı.

        Amaçlarının, ihmallerin ortaya çıkarılması ve benzer kazaların yaşanmaması için alınacak tedbirleri belirlemek olduğunu vurgulayan Uslu, güvenli ve sürdürülebilir madencilik politikasının oluşturulması için de çalışacaklarını ifade etti.

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        Komisyon Başkanı Uslu'nun açıklamalarının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Akif Balta ve DSİ yetkililerinin sunumuna geçildi.

        NE OLMUŞTU?

        Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

        Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti. Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.

        Olayın ardından soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı tutuklanmıştı.

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        #İliç
        #maden komisyonu
        #TBMM
        #maden kazası
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