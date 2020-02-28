AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis Gruplarının ortak açıklamasıyla, İdlib'de gerçekleştirilen ve 33 askerin şehit olduğu hava saldırısı şiddet ve nefretle kınandı.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis Gruplarının ortak açıklamasıyla, İdlib saldırısı şiddet ve nefretle kınandı. Açıklamada, "Alçak ve menfur saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.