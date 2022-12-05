Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika

TBMM'de gerginlik çıktı, milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 bütçesi görüşmelerinde gerginlik çıktı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kürsüde konuşması CHP'li milletvekillerinin söz atmalarıyla sık sık kesildi. CHP'li vekillerin küfür ettiği iddiası AK Parti sıralarını hareketlendirdi

Giriş: 05.12.2022 - 21:37 | Güncelleme: ABONE OL
TBMM'de gerginlik çıktı, milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü
TBMM'de gerginlik çıktı
0:00 / 0:00
Habertürk Ankara

Habertürk Ankara Büro'nun haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada Meclis'te hareketli dakikalar yaşandı.

Kurtulmuş, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı eleştirilere yanıt verirken, CHP'li vekillerin küfür ettiği iddiası AK Partili vekilleri hareketlendirdi. Sıralarından kalkan AK Partili milletvekilleri CHP'lilerin bulunduğu tarafa yürüyünce, CHP'li vekiller de ayağa kalktı.


TBMM BAŞKANI ŞENTOP TUTANAKLARA BAKACAK

Karşılıklı laf atmalarla gerçekleşen oturumda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis tutanaklarına bakıp CHP'li vekillerin küfür edip, etmediğine karar verecek.

Ayrıntılar gelecek...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Osmaniye'de ölümlü kaza
Osmaniye'de ölümlü kaza
Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti
Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti
İki gündür kayıptı, iş yerinde ölü bulundu
İki gündür kayıptı, iş yerinde ölü bulundu
Otomobilin çarptığı kadın öldü
Otomobilin çarptığı kadın öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.