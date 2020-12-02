TBMM Başkanlık Divan toplantısı yapıldı

Meclis Tören Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Meclis Başkanı Mustafa Şentop divan üyelerini Kovid-19 kapsamında alınan önlemler hakkında bilgilendirdi.

Şentop, önlemler kapsamında Genel Kurul oturma düzeninin değiştirildiğini, Genel Kurul’un sık sık havalandırıldığını belirterek, milletvekillerinden kürsü konuşmalarının maskesiz yapılmamasını talep etti.

TBMM Başkanı Şentop, Meclis Hastanesinde Kovid-19 test ünitesinin kurulduğunu ve şüpheli vakalar için özel oda hazırlandığını da belirtti.

Meclis’te alınan önemli tedbirler kapsamında Meclis’e girişlerin HES kodu yapılmasının zorunlu hale getirildiğine ifade eden Şentop, Meclis personelinin esnek çalışmaya geçtiğini ve bu süreçte servis imkanının çalışanlara sunulduğunu da sözlerine ekledi.

TBMM’de ziyaretçi yasağının devam ettiğini belirten Şentop, milletvekillerinden bu kurala uyulmasında azami hassasiyet gösterilmesini istedi. Şentop ayrıca Meclis takviminde yer alan birçok seyahat ve programın da ertelendiği hatırlatarak, ilerleyen dönemde gelişmelere göre bu çalışmaların tekrar değerlendirileceğini kaydetti.

Toplantıda, Divan üyelerine, Meclis Yerleşkesi'nde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verildi.