TBMM Başkanı Şentop'tan önemli açıklamalar

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İşte Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar;

Uluslararası toplantıların ilk sıradaki başlığı, göç ve göçmenlerdir.

Korkuyla yönetmek, açlıkla terbiye etmek politikası bütün insanlığa zarar vermektedir. Bu zarar en çok da bu politikayı uygulayanlara dönecektir.

Bütün emareler ve yaşananlar göstermektedir ki dünya yeni ve öncekilerden çok daha belirleyici bir tasarımın eşiğindedir. Hatta içindedir.

Türkiye masada bir konu başlığı olarak değil, etkileyici bir aktör olarak bulunmaya kararlıdır.