Şentop'tan Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın babası Mehmet Kara'yı telefonla aradı.

DHA'nın haberine göre; Şentop, telefonda görüştüğü baba Mehmet Kara'ya taziye dileklerini iletti.