Şentop, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Gündelik hayatın akışında ve telaşında sahip olunan değerlerin ve güzelliklerin yeterince farkına varılmadığını belirten Şentop, "Aylardır tüm dünyayı adeta sarıp sarmalayan salgın, belki de bu manada derin bir muhasebenin ve geleneğin güzel ifadesiyle kadir kıymet bilmenin kapısını aralıyor. Annelerimiz, tarifi kelimelerle imkansız bir sevginin, şefkatin ve merhametin kaynağı olarak bizleri sarıp kucaklayan ve her zorlukta yanımızda bir sabır ve fedakarlık abidesi olarak bulunan varlıklardır." değerlendirmesinde bulundu.
Cennetin annelerin ayakları altında olduğunu ifade eden bir inancın mensupları olarak, geleceğin inşasında onların emek, sevgi ve gayretlerinin kıymetini her vesileyle bilmenin ve takdir etmenin herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:
"Yeryüzünde hiçbir söz, bir annenin evladına duyduğu sevgiyi ve ona gelebilecek en küçük bir zarardan duyduğu kederi ve üzüntüyü ifadeye yetmez. Bu vesileyle, gözlerinden sakınarak yetiştirip büyüttükleri evlatlarını, ömrünün baharında vatana emanet eden, onları al bayrağa sarılmış halde ebedi aleme yolcu eden aziz şehit annelerine sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Bu toprakların ve değerlerimizin bekası ve varlığı için canını feda eden aziz şehitlerimizin anneleri, hepimize emanet ve vakur duruşlarıyla nesillere örnektir."
Annesi hayatta olanlar için bu günlerin, hem onların kıymetini bilmeye, hem de hayır dualarını almaya önemli bir vesile teşkil ettiğinin altını çizen Şentop, "Hepimizin birbirine dayanışma ve fedakarlık manasında hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu bu dönemde, annelerimiz yine tüm cefakar ve fedakar duruşlarıyla yanımızdalar. Şu an annesi hayatta olmayanlara, hüznün adeta tüm ağırlığını taşıyan ifadesiyle yetim kalanlara Rabb'imden sabrı cemil niyaz ediyorum. Başta sevgili annem olmak üzere, tüm annelerimizin, anne adayı olarak bu ulvi sorumluluğun heyecanını şimdiden yaşayanların bu güzel gününü tebrik ediyor, o güzide insanların kıymetini bilmemize ve hayır dualarıyla nice zorlukları aşmamıza vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!