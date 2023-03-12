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TBMM Başkanı Şentop'tan, '12 Mart Muhtırası' mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 12 Mart Muhtırası'nın yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Giriş: 12.03.2023 - 21:11 | Güncelleme: ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop'tan, '12 Mart Muhtırası' mesajı
AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, istikbalini tehlikeye sokacak hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

Şentop, Twitter hesabından 12 Mart muhtırasının 52. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "12 Mart Muhtırası'nın yıl dönümünde, aziz milletimizin geleceğine kast eden, milli iradeyi gasbetme amacı taşıyan tüm darbeleri ve darbecileri, işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Türkiye, istikbalini tehlikeye sokacak hiçbir dayatmayı kabul etmeyecektir." ifadelerine yer verdi.


Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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