AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, istikbalini tehlikeye sokacak hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

Şentop, Twitter hesabından 12 Mart muhtırasının 52. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "12 Mart Muhtırası'nın yıl dönümünde, aziz milletimizin geleceğine kast eden, milli iradeyi gasbetme amacı taşıyan tüm darbeleri ve darbecileri, işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Türkiye, istikbalini tehlikeye sokacak hiçbir dayatmayı kabul etmeyecektir." ifadelerine yer verdi.



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