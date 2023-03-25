Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika

TBMM Başkanı Şentop, Danimarka'da Kuran-ı Kerime ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı kınadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya hesabından saldırılarla ilgili olarak, "Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk Bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz” ifadelerine yer verdi

Giriş: 25.03.2023 - 18:47 | Güncelleme: ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop, Danimarka'da Kuran-ı Kerime ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı
HABERTURK.COM / AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan aşağılık saldırıyı ve bu kabul edilemez eylemlere izin verilmesini en sert şekilde kınadığını belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, "İslam'ın en temel değerlerine ve Müslümanlara saldırarak açıkça savaş açanlara karşı yasal süreçlerin başlatılması için başta Danimarka makamları olmak üzere uluslararası yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

ÇELİK: SALDIRIYI VE PROVOKASYONU LANETLİYORUZ


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Danimarka'ya sert tepki gösterdi.

Çelik yaptığı paylaşımda, "Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz. Değerlerimize yapılan tüm saldırılarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Danimarka makamlarının Türkiye'ye ve Müslümanlara karşı işlenen bu apaçık nefret suçuna ifade özgürlüğü adı altında izin vermesini şiddetle kınıyoruz. Nefret eylemlerine izin verenler, kendi demokrasilerini de zehirliyorlar. Avrupa'nın sağduyulu siyasetçileri başta olmak üzere herkes yaygınlaşan bu nefret salgınına karşı harekete geçmeli; tedbir almalı ve gerekeni yapmalıdır. Nefret siyasetinin ve eylemlerinin demokratik değerleri tehdit etmesine izin verilmemelidir” ifadelerine yer verdi.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Haftada 50 kilometre pedal çeviriyor! Yaşını siz tahmin edin
Haftada 50 kilometre pedal çeviriyor! Yaşını siz tahmin edin
Tanımadığı Gamze'ye yumrukla saldırmıştı! İşte istenen ceza!
Tanımadığı Gamze'ye yumrukla saldırmıştı! İşte istenen ceza!
İstanbul'da korkunç yangın! Alevler can aldı!
İstanbul'da korkunç yangın! Alevler can aldı!
AK Parti, milletvekili adaylarını belirliyor
AK Parti, milletvekili adaylarını belirliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.