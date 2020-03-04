TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın sınırdaki göçmenlere yaptığı müdahalelere sert tepki gösterdi. Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avrupalı Devletler, destekledikleri Yunanistan’ın bu vahşi tavrından utanç duymalı" dedi.

Şentop mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk&insanlık dışı tutumlarını kınıyorum. Avrupalı Devletler, destekledikleri Yunanistan’ın bu vahşi tavrından utanç duymalı"