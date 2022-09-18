"Avrupa'da tedirginlik üst seviyede"

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Avrupa’nın gelecek kışı zor geçireceğini işitiyoruz. Sadece işitmek değil, evvelki gün 2 günlük resmi ziyaret için Moldova’daydım. Avrupa’nın tedirginliğinin üst düzeyde olduğunu belirtmek isterim. Avrupa’da artan enerji, tarım ve gıda fiyatları sebebiyle ciddi kriz senaryoları gündemi işgal etmektedir” dedi.

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 6. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Çerkezköy Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen açılış programına TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman Kozuva ve davetlilerle geniş bir halk kitlesi katıldı.

“BİZ ANLAYIŞI VARDIR"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman Kozuva yaptı. Kozuva, konuşmasında; “Geleneksel hale gelen fuar açılışımızda bir sevincimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. OSBÜK tarafından açıklanan, en fazla istihdam sağlayan 10 OSB listesinde üye firmalarımızın da yer aldığı ve 77 bin 191 kişilik istihdamı ile Çerkezköy OSB 4. sırada yer aldı. Kendilerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Çalışmak ve gayret etmek gerçekten güzel bir duygu. Fakat takdir edilmek ayrı bir mutluluk. Ben de bütün samimiyetimle ifade ediyorum ki bu başarı hepimizin. Çünkü bizim görev tanımımız da ‘sen ben yok, biz’ anlayışı vardır. Bu birlik ve beraberlikle, ilkini 2017 yılında açtığımız Trakya Bölgesi’nin ilk ve tek endüstriyel fuarının çok şükür bugün sizlerin huzurunda altıncısını gerçekleştiriyoruz. 18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan fuarımıza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Herkes tarafından bilinmektedir ki Çerkezköy Endüstriyel Fuarımız, bölgedeki KOBİ’lerin büyük firmalar ile iş birliği içerisinde olmalarına önemli fırsatlar sağlamaktadır. Fuarımız; üyelerimizin, katılımcılarımızın yeni pazarlar oluşturduğu, bölgesel iş birliğinin arttığı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. Ticaret ve istihdam verilerinin gösterdiği artış bizler için de mutluluk vericidir. Bu artışlar aynı zamanda ne kadar doğru bir iş yaptığımızın da göstergesidir. Üretim, hizmet ve endüstriyel malzeme sektörlerinden birçok firmanın yer aldığı fuarımız, sadece ilçemiz sanayicilerine değil, Trakya Bölgemizin birçok noktasından ziyaretçilere ulaşmış, onlarca firmamız ise yeni ticari bağlar kurmuştur. Bu sene de inşallah firmalarımızın yeni ticari sözleşmelere imza atacağından kuşkum yoktur. Konuşmamı tamamlarken, fuarımızın bu yılki açılışında da bizlere göstermiş olduğu manevi desteği için Meclis Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Hocamıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. 2022 Geleneksel Çerkezköy Endüstriyel Fuarımızın iş dünyamıza yeni imkânlar ve bol kazançlar getirmesini, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“KRİZ SENARYOLARI GÜNDEMİ İŞGAL ETMEKTEDİR"

Programda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Avrupa’nın gelecek kışı zor geçireceğini işitiyoruz. Sadece işitmek değil, evvelki gün 2 günlük resmi ziyaret için Moldova’daydım. Avrupa’nın tedirginliğinin üst düzeyde olduğunu belirtmek isterim. Avrupa’da artan enerji, tarım ve gıda fiyatları sebebiyle ciddi kriz senaryoları gündemi işgal etmektedir. Devletimiz, sanayici ve vatandaşlarımızın bu krizden etkilenmemesi için yüksek meblağda sübvanse uygulamaktadır” ifadelerini kullandı. Şentop, konuşmasının devamında geçtiğimiz günlerde Ermenistan’la çatışma yaşayan Azerbaycan’ın yanında olduklarını dile getirdi. Şentop’un konuşmasının ardından en çok ihracat gerçekleştiren firmalara plaket takdimi yapıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Şentop ve beraberindekiler fuarda stant açan firmaları ziyaret etti.

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