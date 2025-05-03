Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kıbrıs mesajı | Dış Haberler

        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kuzey Kıbrıs Türkü'nün her meselesini kendi milli meselemiz olarak görüyoruz

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş "Kuzey Kıbrıs Türkü'nün her meselesini kendi milli meselemiz olarak görüyor ve her alanda da bunları ciddi bir şekilde korumak için mücadele ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 19:45 Güncelleme: 03.05.2025 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kıbrıs mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kuzey Kıbrıs Türkü'nün her meselesini kendi milli meselemiz olarak görüyor ve her alanda da bunları ciddi bir şekilde korumak için mücadele ediyoruz." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla düzenlenen KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, herkes için övünç ve gurur kaynağı olan tarihi bir güne şahitlik edildiğini belirtti.

        KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi ve KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin yeni binası ile açılışları yapılacak diğer yapıların hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, "Burada sadece binaların açılışını yapmıyoruz, aynı zamanda bir büyük hatırlayışı, bugün itibarıyla açık bir irade beyanını ve çok kuvvetli bir gelecek niyetimizi ortaya koyuyoruz." dedi.

        REKLAM

        KKTC'nin bugünlere kolay gelmediğini söyleyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Nice baskılarla, nice zulümlerle, nice haksızlıklarla, nice izolasyonlarla, nice neo-emperyal güçlerin baskılarıyla zor günler geçirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla burada bu binaların açılışı, aynı zamanda bir büyük hatırlayıştır. Erenköy'ü, Geçitkale'yi ve Boğaziçi’nde verilen mücadeleyi hatırlayıştır. Bu binanın açılışı, aynı zamanda geçmişte yokluklar içerisinde mücadele eden Milli Mukavemet Teşkilatını hatırlayıştır. Bu binaların açılışı, aynı zamanda 'Ya Allah' diyerek ayağa kalkan Kıbrıslı mücahitleri hatırlayıştır. Geçmişlerimize rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, hepsinin ruhu aziz olsun."

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kıbrıs'ın bugünlere gelmesine emeği geçen Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş başta olmak üzere Kıbrıs Barış Harekatı vasıtasıyla Kıbrıs'ı işgalden ve zulümden kurtaran Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Semih Sancar'ı da rahmetle andı.

        REKLAM

        "Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı hiç şüphesiz bugün Kıbrıs Türk halkı olmayacaktı"

        Kurtulmuş, "Eğer Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı hiç şüphesiz bugün Kıbrıs Türk halkı olmayacaktı. Dolayısıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın değerini, orada akıtılan kanların ve savaş meydanlarında edilen duaların kıymetini çok iyi bilmek durumundayız. Allah gazilerimizden, şehitlerimizden razı olsun." diye konuştu.

        Yapılan açılışın Kıbrıs'ta yaşananları anımsatan önemli bir hatırlayış ve bir irade beyanı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

        "Bu binaların açılışı, Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarından hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğinin, Kıbrıs Türk halkının hiçbir şekilde eşit egemenliğini bir adım geriye almayacağının ve her fırsatta var olan Kıbrıs Türk Devleti'ni daha ileriye taşıyacağının da iradesinin ilanıdır. Artık uzun yıllar müzakere masalarında vakit kaybettikten sonra bugün gelinen noktada eşit, egemen iki toplumun varlığının kabul edilmesi ve KKTC'nin uluslararası alanda tanınırlığını sağlamak için elimizden gelen bütün gayretle mücadele etme zamanıdır. Dolayısıyla aslında bu binaların yükselişi, bu irademizin de ortaya konulması demektir. Türkiye olarak kendisinin doğal olarak dostu, kardeşi ve bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türkü'nün her meselesini kendi milli meselemiz olarak görüyor ve her alanda da bunları ciddi bir şekilde korumak için mücadele ediyoruz."

        REKLAM

        Bugünün mücadele iradesinin ortaya konulduğu bir gün olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Ayrıca bu açılışla birlikte geleceğe ait olan iddiamızı da ortaya koyuyoruz. KKTC, uluslararası camianın önemli, saygın, itibarlı, güçlü bir devleti olarak vardır ve var olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

        "TEKNOFEST'i gelecek iradesi için önemli görüyoruz"

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, TEKNOFEST KKTC'nin de "gelecek iradesi" açısından önemli gördüklerini belirterek, "TEKNOFEST vasıtasıyla on binlerce Kıbrıslı gencimiz burada hem milli teknolojilerimizi tanımak hem bilim, teknoloji alanındaki gücümüzü yeniden anlamak, böylece geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanmak için niyetlerini yeniden sağlamlaştırmak amacıyla bir araya geliyorlar. Türkiye dışında yapılan bu ikinci TEKNOFEST'in, Türkiye'nin Kıbrıs'a verdiği önemin ve Kıbrıs gençlerine olan güveninin açık bir işareti olarak görülmesini istirham ediyorum." şeklinde konuştu.

        KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi tamamlandığında KKTC'nin bağımsızlığının sembolü, Kıbrıs'ın güçlü geleceğinin ifadesi ve Türkiye ile Kıbrıs arasında asla kopmaz ilişkilerin somut bir göstergesi olacağını vurgulayan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi projesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı takibiyle yerleşkenin bu kadar kısa sürede yetiştirildiğini aktaran Kurtulmuş, "Allah hayırlı, mübarek eylesin. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'deki parlamenter arkadaşlarımız ve milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Kuzey Kıbrıs-Türkiye dostluğunun kıyamete kadar var olmasını, Kıbrıs Türk Devleti'nin de kıyamete kadar özgürce yaşamasını diliyorum." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        Maçta gol yağmuru!
        Maçta gol yağmuru!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        En iyi görüşme...
        En iyi görüşme...
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Habertürk Anasayfa