Şentop: Trakya nefes alsın, hedefimiz bu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ergene Havzası koruma eylem planı kapsamında yapılan çalışmaların güncel durumları hakkında bilgi almak amacıyla 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Marmara Derin Deşarj Sistemi Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Şentop, "Nasıl ki Haliç imkansız gibi görünse de bir başarı hikayesi oldu, Ergene de öyle olsun diye çalışıyoruz. Trakya, rahat bir nefes alsın, tüm hedefimiz bu" dedi.
Tekirdağ Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Ergene Derin Deşarj Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eyüp Sözdinler ve kamu kuruluşlarının ilgili idarecileri katıldı. Toplantıda, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde Organize Sanayi bölgelerinin altyapıları, arıtma tesisleri ve derin deşarj sistemini içeren projelerin son durumları masaya yatırıldı. Proje kapsamında tamamlanan OSB müşterek atık su arıtma tesisleri, derin deşarj sistemi ve OSB altyapı, atık su kollektör ve şebeke hatlarında gelinen aşamalar hakkında bilgi verildi. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal ile Derin Deniz Deşarj Genel Müdür Vekili Murat Aktaş, havzanın temizlenme sürecini yaptıkları sunumla aktardı.
'TRAKYA RAHAT BİR NEFES ALSIN, TÜM HEDEFİMİZ BU'
TBMM Başkanı Şentop, Ergene'nin de Haliç gibi bir başarı hikayesi olması için çalıştıklarını ifade ederek, "Nasıl ki Haliç imkansız gibi görünse de bir başarı hikayesi oldu, Ergene de öyle olsun diye çalışıyoruz. Bölgedeki tüm paydaşların yer aldığı, gereken tüm yaptırımların kapsam içerisinde olduğu çalışmalar üzerinde gayret sarf ediyoruz. Trakya rahat bir nefes alsın, tüm hedefimiz bu" dedi.
Şentop'un, Ergene Havzası için yapılan çalışmaların takibinin ardından yapılanların ayrıntılarıyla ilgili kamuoyunun bilgilendirileceği ayrı bir toplantı yapacağı da belirtildi.
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