29 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Suriye'nin İdlib'de meydana gelen alçak saldırısı sonrası şehitlerine son görevini yerine getiriyor. Şehitlerin cenazeleri memleketlerinde dua ve törenle uğurlanıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit Nihat Kara'nın cenaze törenine katıldı. Şentop, şehit Kara'nın ağabeyinin yürekleri dağlayan sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.
İdlib'de şehit olan Nihat Kara'nın ağabeyinin cenaze töreninde konuştuğu videoyu paylaşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Şehidimiz Nihat Kara’nın ağabeyi Suat Kara’nın cenaze namazı öncesi konuşmasındaki şuur ve metanet bu toprakları bize vatan kılan idraki tam olarak ortaya koyuyor." ifadelerine yer verdi.
"BİZ BUGÜN DÜĞÜN GÜNÜ İLAN ETTİK"
Şehit ağabeyi Suat Kara ise videoda şu ifadelere yer verdi:
Yeter ki vatan millet sağ olsun. Ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin başka bir derdimiz yok bizim. Kıymetli kardeşlerim Allah hepinizden razı olsun. Biz bugünü düğün günü ilan ettik kendimize. Bugün bizim düğün günümüz benim kardeşim Kandil gecesi şehit edildi. Bir cuma gecesiydi... Bunar çok büyük nimetlerdir her baba yiğide nasip olacak şeyler değildir. Allah onlara cenneti müjdelemiş. Biz kardeşimize doyamadık, gül gibiydi. Kardeşim Resulayn'da yaralandı, tekrar gitti. Benim silah arkadaşlarım orada dedi. Bizi yalnız bırakmadınız, Allah sizden razı olsun.
— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 29, 2020
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