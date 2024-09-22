TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 23-26 Eylül tarihlerinde Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Kurtulmuş, ziyaretinin ilk gününde başkent Moskova’da Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edecek, buradaki öğrencilerle bir araya gelecek. Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği'nde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyelerini kabul edecek Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ticari işbirliği imkanlarıyla, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak başlıklar hakkında değerlendirmede bulunacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 24 Eylül Salı günü Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile heyetler arası toplantı gerçekleştirecek. Aynı gün Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ni ziyaret edecek Kurtulmuş, her yıl üst düzey yabancı bir heyeti ağırlayan Akademi’nin toplantısına katılarak bölge uzmanları, öğretim üyeleri, genç diplomatlar ve öğrencilere hitapta bulunacak.

REKLAM GENEL KURULA HİTAP EDECEK Kurtulmuş, 25 Eylül Çarşamba günü ise Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu’na hitap edecek. Daha sonra Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nı ziyaret edecek Kurtulmuş, Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. PUTİN'LE GÖRÜŞMESİ PLANLANIYOR TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, Moskova’da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi de planlanıyor. Rusya ziyareti kapsamında St. Petersburg’a geçecek Kurtulmuş, St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Aleksander Belsky ile bir araya gelecek ve onuruna verilecek davete katılacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvelili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da Rusya’ya gidecek. ÖNE ÇIKACAK BAŞLIKLAR TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, Rusya ziyaretinde, bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine Türkiye’nin dış politika vizyonu çerçevesinde Türkiye-Rusya arasındaki işbirliklerini değerlendirmesi ve artırılması yönünde mesajlar vermesi öngörülüyor.

Kurtulmuş’un, ayrıca küresel ve bölgesel sorunların çözümü karşısında ortak perspektifin geliştirilmesine katkı sunacak konulara da işaret etmesi bekleniyor. Kurtulmuş'un, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına saldırılar gerçekleştiren İsrail'in işlediği insanlık suçlarının önlenmesine yönelik ortak vizyonlar üzerinde durulması mesajlarına da vurgu yapması öngörülüyor. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.