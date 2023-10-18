Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Larkin, Wilbekin ve Cedi Osman açıklaması! - Basketbol Haberleri

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Larkin, Wilbekin ve Cedi Osman açıklaması!

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'nın 2024 Olimpiyat Ön Eleme kadrosuna katılmayan Shane Larkin, Scottie Wilbekin ve Cedi Osman ile ilgili açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:41 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Larkin, Wilbekin ve Cedi Osman açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Shane Larkin, Scottie Wilbekin ve Cedi Osman ile ilgili açıklama yaptı.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsorluğu için Türkiye Sigorta ile yapılan anlaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkoğlu, oyuncular Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e verilen 5 maç men cezasının Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından onanmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

        Aldıkları cezalarla Türk statüsünde oynama haklarını kaybeden Anadolu Efes oyuncusu Larkin ile Fenerbahçe Beko basketbolcusu Wilbekin ile ilgili hukuki süreç tamamlanana kadar konuşmadıklarını aktaran Türkoğlu, "Bir şey sonuçlandıktan sonra açıklama yapmanın daha doğru olacağına inanan bir insanım. Öncellikle milli formaya olan duyarlılığından dolayı Tahkim Kurulumuzu kutlamak istiyorum. Bu arkadaşların milli formaya yaklaşımlarından dolayı rahatsızlık duyduğumuzu ve bu süreci başlattığımızı herkesin bilmesini isteriz. Bundan sonra eğer bir yabancı devşirme yoluna gidersek, bu bize iyi bir emsal de teşkil edecektir. Sonuçta milli takımı herkesten, her şeyden önde tutan insanlarız. Buraya gelecek, davet edeceğimiz insanların da aynı düşüncede olması gerektiğine inanıyoruz. Bu arkadaşların böyle yaklaşmadıklarını düşündüğümüz için bu yola başvurduk." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediklerini vurgulayan Türkoğlu, "Yaptığımızın bizim için doğru olduğuna inanıyoruz. Buradan çıktıktan sonra hocamızla da konuşacağız. Artık bu konuyla ilgili kimsenin yorum yapmasını da istemiyorum. Çünkü gereksiz noktalara çekiliyor. Önümüzde şubat ayında yapacağımız maçlar var. Onun için hazırlanmamız gerekiyor. Hepimiz için hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

        "CEDİ, MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

        Hidayet Türkoğlu, NBA'de forma giyen Cedi Osman'ın da kendilerine milli takıma gelmek istemediğini söylediğini aktardı.

        Cedi Osman'ın yazın kendisi ve diğer yetkililerle görüştüğünü anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu konuyu bazen biz de anlamlandıramıyoruz. Cedi Osman bizim yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Biz de kimsenin zorla ya da isteksiz olarak milli takıma gelmesini sağlayacak insanlar değiliz. Bu soruyu bizden çok Cedi ve diğer arkadaşlara sormamız gerekir. Hiçbir sakatlığı olmayıp, sezonu erken bitirip, milli takımda neden oynamak istemediklerini bizden çok onlara sormak gerekir. Türkiye Basketbol Federasyonu yönetimi olarak görevimiz en iyi takımı kurmak. Antrenörlerimiz de gerek Türkiye gerek diğer ülkelerde oynayan en iyi oyuncuları milli takıma davet etmekten sorumludur. O süreçte sakatlıkları olanlar elbette olmayacaktır ama sakatlığı olmayan ve milli takımda olmak istemeyen insanları da bizden çok sizlerin sorup, neden oynamak istemediklerini öğrenmeniz gerekir. Gerek 2 devşirme arkadaşımız gerekse Cedi'nin o süreçte olmaması bizi kadro anlamında eksik bırakmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Habertürk Anasayfa