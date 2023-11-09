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        TBB'den Yargıtay kararına tepki

        Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, "Bir yargı makamının Türk Milleti adına verdiği karara yakışmayacak ifadeler kullanan kararı, hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu bir hukuk devleti için dönüm noktası niteliğindedir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:38
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        TBB'den Yargıtay kararına tepki
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        Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay hakkında aldığı karara tepki gösterildi. Açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği demokratik hukuk devletini korumak için üzerine düşen görevi yapmaktan asla çekinmeyecektir" denildi.

        Türkiye Barolar Birliği (TBB), Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP milletvekili Can Atalay başvurusu hakkında verdiği karara tepki gösterdi.

        Yapılan açıklamada, AYM'nin kararı hatırlatılırken "İhlal karan üzerine bugün aldığı 'uymama' ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması şeklindeki kararı Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsüdür" ifadelerine yer verildi.

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        Açıklamada şu görüşler yer aldı:

        "Dairenin; Anayasa Mahkemesini âdeta terör örgütleriyle birlikte hareket etmekle suçlayan, milletin iradesi olan yüce Türkiye Büyük Millet Meclisini tedip etmeye çalışan, bir yargı makamının Türk Milleti adına verdiği karara yakışmayacak ifadeler kullanan kararı, hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu bir hukuk devleti için dönüm noktası niteliğindedir.

        Bu karara imza atan Yargıtay üyeleri derhal görevden el çekmeye davet edilmeli ve haklarında Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu tarafından ceza soruşturması başlatılmalıdır.

        Birliğimiz tarafından Anayasal düzeni yok sayan ilgili Yargıtay Daire Üyeleri bakımından "görevden el çektirmeye davet" yaptırımının uygulanması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kuruluna yarın itibariyle gerekli başvuru yapılacaktır. Bu Anayasa tanımaz keyfi uygulamaya karşı hukukun üstünlüğünü ve yurttaşlarımızın haklarını korumak için barolarımızla istişare edilerek yapılacakları belirlemek üzere yarın sabah olağanüstü gündemle toplantı kararı alınmıştır.

        Bugüne kadar her türlü darbe teşebbüsünün tereddütsüz karşısında yer alan Türkiye Barolar Birliği demokratik hukuk devletini korumak için üzerine düşen görevi yapmaktan asla çekinmeyecektir."

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        #Türkiye Barolar Birliği
        #Yargıtay
        #son dakika haberi
        #Can Atalay
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