TBB'den Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama:

AA

TBB'den yapılan açıklamada, Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in ailesiyle yemek yediği sırada polisler tarafından kimlik göstermediği için gözaltına alınmasının kınandığı bildirildi.

Olay sonrasında TBB Avukat Hakları Merkezi üyesi Şenol Yücesoy'un, Mersin'den Birlik adına destek olmak üzere Hatay'a gittiği belirtilen açıklamada, polisin kimlik sorma yetkisi bulunduğu ancak Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 4/A maddesinin özünün, polisin tanıdığı halde bir kişiye kimlik sormasına izin vermeyeceği şeklinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Kanunen il Cumhuriyet Başsavcısı ile eşit kurumsal pozisyonda bulunan baro başkanının o ilde görev yapan polis memurları ve özellikle amirleri tarafından tanınmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu sebeple Hatay Barosu Başkanına yapılan uygulama ve sonrasındaki fiziki müdahale keyfidir ve kanuna aykırıdır. Sorumlular hakkında adli ve idari yaptırım uygulanması gereklidir. TBB konunun takipçisi olacaktır." değerlendirmesine yer verildi.