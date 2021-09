"SAYGI DUYMAYA BAŞLADIM"

Filmin başrol oyuncularından olan Naz Çağla Irmak, "Aşılarını yaptırıp, izlemeye gelsinler." sözleriyle sinemaseverleri salonlara çağırdı.

Rolüne hazırlanırken çok sayıda internet fenomenini izlediğini ve onlara saygı duyduğunu dile getiren Irmak, "Sosyal medya fenomenini canlandırıyorum. Çok fazla YouTuber izledim hazırlanırken, YouTube'a düştüm. Eğlenceli, renkli bir karakter. Normalde çok takip etmiyorum. Araştırınca çok saygı duymaya başladım. Emek, çaba söz konusu. Her an, her saat aktif olmaları gereken bir iş. Bunu bir meslek olarak görüyorum yeni dünyada. Çaba ve emek gösterdiklerini düşünüyorum." şeklinde konuştu.