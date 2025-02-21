Tayyip Talha Sanuç: Hocamızın dokunuşu oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ın stoperi Tayyip Talha Sanuç, galibiyeti değerlendirdi.

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"HOCAMIZIN DOKUNUŞU OLDU"

Tayyip Talha Sanuç, "Sakatlıktan döndük ve çok mutluyum. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Ole Gunner Solskjaer'in bize olumlu yönde dokunuşları oldu. Beklenmedik bir gol yedik ama erken reaksiyon verdik. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Başarılı savunma oyuncusu ayrıca, "Takım halinde oynadığımızda herkesin işi kolaylaşıyor. Daha rahat savunma ve daha iyi hücum yapıyoruz. Böyle oynadığımız sürece, istediğimiz sonuçları alabiliriz." sözlerini sarf etti.