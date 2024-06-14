Taylor Swift'ten turne finali açıklaması

Rekor kıran turne, geçen yıl 17 Mart'ta başladı ve o zamandan beri Avrupa, Avustralya, Güney ve Kuzey Amerika'yı dolaştı. Turne sırasında Taylor Swift, milyonlarca dolarlık gelir elde ettikten, bir dizi rekor kırdıktan ve hatta depremleri tetikledikten sonra resmi olarak turnenin aralık ayında sona ereceğini duyurdu.

Kalabalığa seslenen ünlü yıldız, "İlk kez kendime bu turnenin aralık ayında sona ereceğini kabul ettiriyorum ve size itiraf ediyorum" dedi.