Taylor Swift'ten turne finali açıklaması
Liverpool'da turne kapsamında 100'üncü konserini veren Taylor Swift, 'Eras' adlı dünya turnesinin final tarihini açıkladı
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Dünya turnesini kapsamında konser vermeye devam eden Taylor Swift, 100'üncü gösterisi için İngiltere'nin Liverpool şehrinde sahneye çıktığında 'Eras' adlı turnesinin aralık ayında sona ereceğini açıkladı.
34 yaşındaki ABD'li şarkıcı, şehirdeki üç günlük konser serisine başladı ve Anfield Stadyumu'nu dolduran 53 bin seyirciyle stadyumun rekorunu kırdı. Konseri daha da özel kılan, Swift'in geçen hafta Edinburgh'daki üç gecelik kapalı gişe konserlerinin ardından dünya çapındaki Eras Turnesi'nin 100'üncü konseri olmasıydı.
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Rekor kıran turne, geçen yıl 17 Mart'ta başladı ve o zamandan beri Avrupa, Avustralya, Güney ve Kuzey Amerika'yı dolaştı. Turne sırasında Taylor Swift, milyonlarca dolarlık gelir elde ettikten, bir dizi rekor kırdıktan ve hatta depremleri tetikledikten sonra resmi olarak turnenin aralık ayında sona ereceğini duyurdu.
Kalabalığa seslenen ünlü yıldız, "İlk kez kendime bu turnenin aralık ayında sona ereceğini kabul ettiriyorum ve size itiraf ediyorum" dedi.
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HAYRANLARI ZIPLADI, DEPREM OLDU
Taylor Swift, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da verdiği üç konserlik seride sismik faaliyetlerin oluşmasına yol açmıştı. Her birinde 70 binden fazla seyircinin katılımıyla gerçekleşen konserlerde aynı anda şarkılara eşlik eden ve dans eden kalabalık, küçük çaplı depreme neden olmuştu. İngiliz Jeolojik Araştırma Kurumu'na göre, konser mekanından 6 kilometre uzaktaki deprem izleme istasyonlarında sismik aktivite kaydedilmişti.
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100'ÜNCÜ GÖSTERİDE BÜYÜK DUYURU BEKLENİYORDU
Taylor Swift'in dünkü konserde büyük bir duyuru yapacağına dair spekülasyonlar yayılmıştı. Dönüm noktası niteliğindeki 100'üncü gösterinin 13 Haziran'a denk gelmesini pek çok Swift hayranı bir işaret olarak kabul etti. Çünkü ünlü şarkıcının uğurlu sayısının 13 olduğunu biliyorlar. Hayranları, Swift'in gösterilerine katılırken bu sayıyı sıklıkla ellerinin üstüne yazarak aralarında bir sembol haline getirdi.
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13 SAYISININ TAYLOR SWIFT İÇİN ANLAMI
Taylor Swift, 2009'da MTV News'e verdiği röportajda; "Ayın 13'ünde doğdum. 13'üncü cuma günü 13 yaşıma girdim. İlk albümüm 13 haftada altın albüm statüsü kazandı. Ayrıca, 1 numaraya yükselen ilk şarkımın 13 saniyelik bir girişi vardı, bunu bilerek bile yapmamıştım. Ne zaman bir ödül töreninde ödül kazansam, ya 13'üncü sırada ya da 13'üncü harf olan M sırasına oturuyorum" demişti.