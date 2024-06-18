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        Haberler Spor Futbol İspanya'da manşetler Arda Güler: Türkiye eşsiz bir yeteneğe sahip! - Futbol Haberleri

        İspanya'da manşetler Arda Güler: Türkiye eşsiz bir yeteneğe sahip!

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takım, Arda Güler'i manşetlerine çıkaran İspanyol basınından övgü aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 23:09 Güncelleme: 18.06.2024 - 23:09
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          EURO 2024'te Türkiye, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Maçta harika bir gol atan Arda Güler tebrikleri topladı.

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          İspanya'nın spor gazeteleri internet sayfalarında Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.

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          Marca "Türk kutsalı Arda Güler", As, "Usta işi Arda Güler", El Pais "Türkiye Gürcistan'ı Arda Güler'in mükemmel golüyle 3-1 yeniyor", El Mundo "Güler'in ustalığı Türkiye'ye zorlu Gürcistan'a karşı zafer kazandırdı" ve Mundo Deportivo "Aman Allahım Arda Güler ne biçim bir gol icat etti" ifadelerini başlığına çıkardı.

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          Real Madrid'de sakatlık ve takım içindeki rekabetten dolayı bu sezon az süre alan Arda Güler'i Türkiye Milli Takımı formasıyla izlemek için büyük bir beklenti olduğunu vurgulayan Marca, şu yorumu yaptı:

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          "Genç Türk incisi, kendini haklı çıkarmak ve dünyaya geleceğin yıldızlarından biri olduğunu göstermek için iyi bir fırsat yakaladı. Ve hayal kırıklığına uğratmadı. Harika bir futbol oynamadı ama maçın sonucunu belirleyen şutu attı. Güler'in pek çok özelliği var ama hepsinden önemlisi nefis, ayrıcalıklı bir sol ayak. Topu istediği yere koyma becerisine sahip."

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          Marca, "Montella'nın futbolcuları, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'na zaferle başlamasını sağlamayı başardı." diye yazdı.

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          As gazetesi de "Real Madridli futbolcu, muhteşem bir sol vuruşla Türkiye'ye galibiyeti yaşattı." değerlendirmesini yaptı.

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          Haberde "Arda Güler, Avrupa Şampiyonası'nda şık bir görünüm sergiledi. Bir başyapıta imza attı ve yalnızca en iyilere ayrılmış bir değere ulaştı. Türkiye eşsiz bir yeteneğe sahip. Sihirbaz Arda Güler, takımının Gürcistan karşısında aldığı galibiyetin efendisi ve ustasıydı." yorumu yapıldı.

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          "Real Madrid'in 19 yaşındaki yetenekli futbolcusu, Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi bir çıkış yapamazdı." ifadesini kullanan Mundo Deportivo da "Arda, saatte 118 km hızla attığı füzeyle Türkiye'yi Gürcistan'a karşı 2-1 öne geçirdi." ifadelerine yer verdi.

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          El Mundo gazetesi de "Turnuvalarda bazı yıldız futbolcular var ki en az Avrupa Şampiyonası kadar önemli. Bunlardan çok fazla yok ama buna sahip olan takımlardaki bu futbolcular sihirleriyle tribünde acı çeken taraftarlarını rahatlatma yeteneğine sahip. Arda Güler de bu oyunculardan biri ve belki de Ancelotti'nin onu bu kadar övmesinin nedeni de bu. Arda, bugün takımının kazanmasına yardımcı olmada belirleyici olmayı başardı." değerlendirmesini yaptı.

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