Taylor Swift 14 yaşındayken yazdığı romanını yayınlayacak
Taylor Swift, müzik dünyasındaki başarısını kanıtladıktan sonra şimdi de yazarlıktaki yeteneğini göstermeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, 14 yaşındayken yazdığı kitabını tamamlayacak
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Taylor Swift, 'Eras' adlı dünya turnesinin Avrupa ayağını bir süre önce Londra'da bitirerek ülkesi ABD'ye döndü. Ekim ayına kadar vereceği bir aradan sonra yeniden Miami'de konserlerine devam edecek ve kasımdan itibaren Kanada konserlerini verecek.
Ancak görünen o ki, 34 yaşındaki şarkıcı, verdiği kısa arada durmayacak. Çünkü ünlü şarkıcı, hayatının kitabını yazacak. Üstelik pek çok ünlü ismin yazdığı gibi otobiyografik bir kitap olmayacak bu.
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14 YAŞINDAYKEN YAZDI
Taylor Swift, henüz 14 yaşındayken yazmaya başladığı romanını tamamlayacak. 'A Girl Called Girl' adlı romanda kız yerine oğlan isteyen bir annenin hikâyesini anlatacak.
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Ünlü şarkıcının yıllar önce yazdığı hikaye, daha önce hiç gün ışığına çıkmamıştı ve taslağın bugüne kadar ailesi tarafından korunduğu düşünülüyor. Yıldız isim, ilk romanının adını ve haklarını ticari marka olarak tescil ettirdi.
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The Sun Gazetesi'ne göre; yeni ticari marka, kitap ve kitabın ürünleriyle sesli versiyonlarını kapsıyor. Dolayısıyla müziğini dünyaya yayan Taylor Swift, bu defa romanıyla dünyaya seslenmeye hazırlanıyor.
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"YAPACAK BİR ŞEYİM YOKTU, KİTAP YAZDIM"
Taylor Swift, daha önce, kitabını müzik kariyeri yükselmeden önce yazmaya başladığını açıklamıştı.
2012'deki turnesi sırasında tüm arkadaşlarının Pensilvanya'da olduğu ilk gençlik döneminde yapacak hiçbir şeyi olmadığı için oturup kitap yazdığını anlatmıştı. Swift, "Şu aydınlanmayı yaşadım; romancı olacağım ve roman yazacağım. Bu benim kariyer yolum olacak" ifadesini kullanmıştı.