Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Taylor Swift, ifadeye çağrıldı - Magazin haberleri

        Taylor Swift, ifadeye çağrıldı

        ABD'li şarkıcı Taylor Swift, oyuncu Blake Lively ile Justin Baldoni arasındaki dava sürecinde tanık olarak ifade vermek üzere mahkemeye çağrıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:53 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        İfadeye çağrıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD’li oyuncu Blake Lively, ‘It Ends With Us’ filminde başrolleri paylaştığı rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalıştığı iddiasıyla geçen yıl aralık ayında dava açtı.

        Justin Baldoni, suçlamaları reddederek Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds’a 400 milyon dolarlık iftira davası açtı.

        Taylor Swift’in ekibi yaptığı açıklamada, sanatçının filmle olan bağının sadece ‘My Tears Ricochet’ adlı şarkısının kullanım izniyle sınırlı olduğunu, sete gitmediğini ve yaratıcı süreçte yer almadığını kaydetti. Swift’in ifade verip vermeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

        REKLAM

        Hollywood’daki ünlü isimleri karşı karşıya getiren dava kapsamında duruşmaların 2026 'nın Mart ayında başlaması bekleniyor.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

        Lively kaybetti, Baldoni kazandı
        Haberi Görüntüle
        Cinsel taciz davası sonrası vakıfı kapandı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Taylor Swift
        #Justin Baldoni
        #Blake Lively

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Habertürk Anasayfa