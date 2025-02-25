Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Cinsel taciz davasında hayranları sosyal medyada tarafını seçti: Blake Lively takipçi kaybetti, Justin Baldoni takipçi kazandı - magazin haberleri

        Cinsel taciz davasında hayranları tarafını seçti: Blake Lively kaybetti, Justin Baldoni kazandı

        Blake Lively'nin Justin Baldoni'ye açtığı cinsel taciz davasıyla büyük bir hukuki çekişme süresi başladı. İkili arasındaki mücadele hayranlarını, taraf seçmeye zorladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 10:53 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lively kaybetti, Baldoni kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Blake Lively ile Justin Baldoni'nin devam eden mahkeme süreci, sosyal medyadaki takipçilerini etkiledi. Lively'nin 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filminin çekim süresince kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek Baldoni'ye dava açması, her iki oyuncunun hayranlarının Instagram'da taraf seçmesiyle sonuçlandı.

        İkili arasındaki çekişme, geçen yıl ağustos ayında filmin vizyona girmesiyle başladı. Setteki gerilim söylentilerinin ardından, aralık ayında Blake Lively'nin Justin Baldoni'ye karşı cinsel taciz davası açmasıyla gerilim tırmandı. Baldoni de geçen ay Lively ile eşi Ryan Reynolds'a karşı 400 milyon dolarlık bir hakaret davasıyla misilleme yaptı. Bu hukuk mücadelesi sonucu Blake Lively, eylül ayından bu yana 864 bin 85 Instagram takipçisi kaybederken, Justin Baldoni ise 230 bin 896 takipçi kazandı.

        REKLAM

        En büyük değişiklik ocak ayında Justin Baldoni'nin dava açmasıyla gerçekleşti. Blake Lively, 329 bin 577 takipçi kaybederken, oyuncu için 5 yılın en büyük düşüşü oldu. Baldoni ise 159 bin 644 takipçi kazandı.

        Lively'nin takipçi kaybedip Baldoni'nin kazanması, şubat ayında da devam etti. Lively, 363 bin 930 takipçi kaybederken Baldoni 196 bin 230 takipçi kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Justin Baldoni
        #Blake Lively
        #cinsel taciz
        #instagram takipçisi
        #sosyal medya

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Habertürk Anasayfa