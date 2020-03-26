"SEVDİKLERİNİZE SARILIN"

Lauther, çok sayıda beğeni alan paylaşımına şu notu düştü:

Şu anda sevdiklerinize sarılın. Onları sıkı tutun, gülün. Yaşadığınız her an için minnettar olun. Hiçbir anı hafife alma. Aşk en büyük armağandır. Mümkün olduğunca çılgınca sev.