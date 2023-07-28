Tayland'da şimdiye kadar en iyi şekilde korunmuş dinozor kalıntıları bulundu

Tayland'da şimdiye kadar en iyi şekilde korunmuş dinozor kalıntıları bulundu

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AA'nın Science News internet sitesinden aktardığı habere göre, Mahasarakham Üniversitesi Paleontolojik Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki araştırmacılar, Tayland'ın Kalasin eyaletinin Phu Noi bölgesinde Erken Jura Dönemi'ne ait dinozor kalıntıları keşfetti.

Araştırmacılardan Sita Manitkoon, bulguların Güneydoğu Asya’daki en eski Neornithischia türü olan Minimocursor phunoiensis dinozorunun bölgedeki en iyi şekilde korunmuş kalıntıları olduğunu bildirdi.

Phu Noi bölgesinin iskelet kalıntıları bakımından oldukça zengin olduğunu ifade eden Manitkoon, bulunan kalıntıların 'Neornithischia türünün Güney Doğu Asya’da kayda geçirilmiş en eski örneği' olduğunu kaydetti.

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​​​​​​​Kalıntılar sayesinde biyoçeşitlilik, biyocoğrafya ve Neornithischia türünün erken evrimsel tarihi hakkında yeni bilgiler elde ettiklerini ifade eden Manitkoon, kalıntıların gelecekte Minimocursor phunoiensis'in biyolojisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabileceğini belirtti.

'En küçük koşucu' anlamına gelen Minimocursor phunoiensis'in yaklaşık 145 milyon yıl önce yaşadığı düşünülüyor.

Keşif 'Diversity' dergisinde yayımlandı.

*Haberin temsili görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.