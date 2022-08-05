Tayland'da barda yangın: 14 ölü

AA / HABERTURK.COM

Tayland'ın güney doğusundaki Chonburi bölgesindeki Mountain B adlı gece kulübünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yetkililer, 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Polis, trajedide hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin toplu halde bulunduğunu belirtti. Hayatını kaybedenlerin 17 ila 49 yaşlarında olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada, barın girişinden dumanların yükseldiği ve kıyafetleri alev alan insanların çığlıklarla bardan kaçmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

Görgü tanıkları patlama seslerinin ardından barın sahnesine yakın bir noktada tavandan duman ve alevlerin yükseldiğini aktardı. Tanıklar, yangının hızlı bir şekilde yayılıp dakikalar içinde binayı sardığını belirtti.

Bangkok’ta 2009 yılında ise bir gece kulübünde meydana gelen yangında 66 kişi ölmüş 200’den fazla kişi yaralanmıştı.

* Bu haberin görseli İHA'dan alınmıştır.