Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçta büyük beğeni toplayan Taylan Antalyalı, mücadeleyi değerlendirdi:

"Uzun zamandır bu anı bekliyordum, yıllardır. Takım olarak iyi mücadele ettik. Futbol için zor bir zemin vardı. İyi mücadele ettik, farklı kazandık. 2019'un son maçıydı. Devreyi böyle farklı kapattığımız için mutluyuz. İkinci yarı çok daha iyi bir Galatasaray seyrettireceğiz taraftara. Bugün biraz da Falcao'ya yakın oynadık. Hocamız böyle istedi. İyi de oynadık. Elimden geleni yaptım. Aldığım her dakikada böyle yapmaya çalışıyorum. İkinci yarıda da bunu sürdürürüm."