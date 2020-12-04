Galatasaray’ın bu sezon performansıyla en çok dikkat çeken oyuncusu Taylan Antalyalı’ya nazar değdi. Florya’da önceki gün gerçekleşen antrenmanda ayak bileği burkularak antrenmanı yarıda bırakan 25 yaşındaki oyuncu, dünkü idmanda da tedbir amaçlı yer almadı. Rize deplasmanında attığı harika golle yıldızlaşan orta sahanın durumu, maç saatinde belli olacak. Gelen son bilgilere göre; Taylan'ın Hatayspor karşısında forma giymesi bekleniyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."