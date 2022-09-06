Son olarak Southampton'dan Nathan Redmond'u bitiren Beşiktaş, Tayfur Bingöl transferinde de mutlu sona ulaştı!

Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Montero'yu Alanyaspor'a kiralık olarak önerirken İspanyol savunmacı bu teklifi reddetti.

Bu gelişmelerin ardından Alanyaspor cephesi, Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Tayfur Bingöl'ün 1 yıllığına siyah-beyazlılara kiralanması konusunda yeşil ışık yaktı.

Alanyaspor ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Tayfur Bingöl, 1 yıllığına kiralık olarak Beşiktaş'ta top koşturacak.

Geçen sezon 34 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 3 gol atarken 10 golün hazırlayıcısı olmuştu. Tayfur sağ ve sol beklerin yanı sıra orta sahanın kenarlarında da görev yapabiliyor.