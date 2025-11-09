Tayfur Bingöl: Ajax’ın yapamadığını başardık

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeşil-siyahlı takımın oyuncusu Tayfur Bingöl, "Ajax’ın başaramadığını bugün başardık. Tarihi bir gündü bizim için. Herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Milli takım arasında keyfini çıkaracağız. Bizim için güzel bir gündü. Saha içinde arkadaşlarımızla güzel bir performans sergiledik. Gol krallığında da Osimhen ile yarışıyorum. Umarım sene sonu Osimhen’i geçebilirim" diye konuştu.

