Tayfun Pirselimoğlu'dan 'KERR' sergisi

Sanatçı Tayfun Pirselimoğlu’nun aynı isimli romanı ve 22 Nisan’da vizyona girecek uzun metrajlı filminin ardından şimdi de kişisel sergisi KERR, 15 Nisan’da Istanbul Concept Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor.

Istanbul Concept’in gururla takdim ettiği çok yönlü sanatçı Tayfun Pirselimoğlu’nun aynı isimli romanı ve 22 Nisan’da vizyona girecek uzun metrajlı filminin ardından şimdi de kişisel sergisi KERR, 15 Nisan’da Istanbul Concept Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor.

Mükerrer, tekrar, tekerrür kelimelerinin kökü olan KERR, dönüp tekrar başlamak anlamına da geliyor. Pirselimoğlu'nun bu döngüyü anlattığı KERR filmi geçtiğimiz sene 58.Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen, En İyi Müzik ve ayrıca FİLM-YÖN En İyi Yönetmen ödüllerini kazanmıştı.

Tayfun Pirselimoğlu

Bu sene ise 41. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma bölümünde İstanbul prömiyerini yaptıktan sonra 22 Nisan'da vizyona girecek. Ama hepsinden önce, 15 Nisan’da son dönemde karışık teknikle ürettiği eserlerle karşımıza çıkacak usta sanatçı.

KERR sergisindeki bol hikâyeli, çarpıcı eserler 14 Mayıs’a kadar pazar-pazartesi günleri hariç, her gün Istanbul Concept Gallery’de izlenebilir.