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Tavuklu pirinç pilavı için hala geç kalmadınız. Size vereceğimiz pratik tarif ile kolayca tavuklu pilav yapabileceksiniz. Pirinç pilavının ayrarını tutturduktan sonra gerisi çok kolay olacaktır. İşte tavuklu pirinç pilavı tarifi
PİRİNÇ PİLAVI YAPIMINDA ÖNEMLİ PÜF NOKTALAR
- Pirinçleri önden yıkayıp 4-5 dakika dinlendirin.
- Pirinçleri kavururken beyaz kalması için birkaç damla limon sıkın
- Pirince su ekledikten sonra karıştırmayın
- Kısık ateşte pişirin
- Demlendirdikten sonra servis edin
Malzemeler:
2 su bardağı pirinç,
1 kase küp küp doğranmış tavuk göğsü,
1 yemek kaşığı tereyağ,
3 yemek kaşığı sıvı yağ,
4 su bardağı su,
2 tatlı kaşığı tuz.
Tavuğu parçalayıp yıkayıp suyunu süzelim.
Mümkünse düdüklü tencerede kırmızı pul biber koyup haşlayalım.
Haşlandıktan sonra suyun içerisinden süzüp alalım.
Etleri kemikten ayıralım.
Pirincimizi iyice yıkayıp ( mümkünse geniş bir kap içerisinde nişastası gidene kadar ) ılık suda yarım saat bekletiyoruz.
Sonrasında suyu süzülecek.
Tencereye önce sıvı yağı koyuyoruz ve pirinçleri koyup biraz daha karıştırıp tereyağını içine bırakıyoruz.
Pirinçler mat beyaz rengini aldıktan sonra tavuk parçalarını ve suyumuzu koyuyoruz.
Suyun 1 bardağı tavuk suyu olabilir.
Lezzeti daha da artmış olur.
Tuz döküyoruz.
Kısık ateşten biraz fazla ayarlıyoruz.
Göz göz olana kadar pişiriyoruz.
Piştikten sonra üzerine kağıt havlu veya temiz bir bez koyarak 15 dakika bekletiyoruz.
Geç başlanacak ise yemeğe kalın sofra bezi ile sıkıca tencerenin üzerinden sarabilirsiniz.
Uzun süre sızak kalır.
Serviste güzel görünmesi için kalıp içerisine koyup ters çevirebilirsiniz.
Üzerine karabiber serpiştirerek servise sunuyoruz.
Tavuklu pirinç pilavı hazır, afiyet olsun.
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