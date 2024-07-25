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        Haberler Dünya Diğer Tavukların hisleri keşfedildi | Dış Haberler

        Tavukların hisleri keşfedildi

        Bilim insanları, tavukların korktuğunda veya heyecanlandığında kızardığını, memnun hissettiğinde de başlarında bulunan tüyleri kabarttığını tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 20:23 Güncelleme: 25.07.2024 - 20:23
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        Tavukların hisleri keşfedildi
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        Fransa'nın Tours Üniversitesinden araştırmacılar, 10'u ticari çiftlikten, 8'i de özel yetiştiricilerden iki grup tavuğun, yemekle ödüllendirilmek veya kucağa alınmak gibi farklı duygusal tepkilere neden olan durumlar esnasında sergiledikleri davranışlarını filme aldı.

        KORKU VE HEYECAN HİSSEDİNCE KIZARIYORLAR

        Görüntüleri inceleyen bilim insanları, tavukların yüzlerindeki tüyle kaplı olmayan açıkta kalmış derinin, korku ya da heyecan duygusu hissedince kızardığını belirledi.

        Araştırmacılar, ayrıca kuşların, dinlenme ya da rahatlama gibi kendilerini memnun ve huzurlu hissettiren faaliyetler sırasında başlarında yer alan tüyleri kabarttığını tespit etti.

        KUŞ TÜRÜNÜN DUYGULARINI ANLAMAK İÇİN YENİ BİR YOL

        Çalışma sonucunda, kızarmanın ilk kez tavukların ruh halleriyle ilişkilendirildiğini vurgulayan bilim insanları, bulguların bu kuş türünün duygularını anlamak için yeni bir yol sunduğunu ve hayvancılık endüstrisinde kullanılabileceğini aktardı.

        Çalışmanın detaylarına "Plos One" dergisinde yer verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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