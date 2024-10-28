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        Haberler Gündem Güncel Tavukları yanmasın diye kucağında taşıdı | Son dakika haberleri

        Tavukları yanmasın diye kucağında taşıdı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğu, ot ve çalılık alandaki yangından çıkan yoğun dumandan etkilenmemeleri için tavuklarını tek tek kucağında güvenli bölgeye taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:46 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:58
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          Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi'ndeki ot ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

          Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

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          Bölgedeki bazı evlerin bahçelerine de sıçrayan, bir odunluğun tamamen yanmasına neden olan yangını mahalle sakinleri de kovalarla su dökerek söndürmeye çalıştı.

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          Bu sırada 9 yaşındaki Amine Özkaya, evinin bahçesine kadar ulaşan yangından çıkan yoğun dumandan etkilenmesinler diye tavuk ve horozlarını kucağında tek tek güvenli bölgeye taşıdı.

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          Amine, kendisini görüntüleyen AA muhabirine, "Dumandan etkilenmesinler diye taşıyorum. Onlara zarar gelsin istemiyorum." dedi.

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          Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

          Gültekin Doğan da arı kovanlarına 30 metre kadar yaklaşan alevleri kovalarla su dökerek önlediklerini anlattı.

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