Tavukları yanmasın diye kucağında taşıdı
Antalya'nın Kepez ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğu, ot ve çalılık alandaki yangından çıkan yoğun dumandan etkilenmemeleri için tavuklarını tek tek kucağında güvenli bölgeye taşıdı.
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Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi'ndeki ot ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
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Bölgedeki bazı evlerin bahçelerine de sıçrayan, bir odunluğun tamamen yanmasına neden olan yangını mahalle sakinleri de kovalarla su dökerek söndürmeye çalıştı.
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Bu sırada 9 yaşındaki Amine Özkaya, evinin bahçesine kadar ulaşan yangından çıkan yoğun dumandan etkilenmesinler diye tavuk ve horozlarını kucağında tek tek güvenli bölgeye taşıdı.
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Amine, kendisini görüntüleyen AA muhabirine, "Dumandan etkilenmesinler diye taşıyorum. Onlara zarar gelsin istemiyorum." dedi.
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Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.
Gültekin Doğan da arı kovanlarına 30 metre kadar yaklaşan alevleri kovalarla su dökerek önlediklerini anlattı.