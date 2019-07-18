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TATLIM TATLIM OYUNCULARI KİMLER?

Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği Tatlım Tatlım'ın oyuncu kadrosunda Gupse Özay, Büşra Pekin, Şebnem Bozoklu, Serkan Keskin, Aylin Kontente, Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu ve Fatih Artman

TATLIM TATLIM FİLMİ KONUSU NE?

Dört ayrı çift aynı partide tanışır ve aralarında tatlım-tatlım bir ilişki başlar ise.. Ve bu haybeden gerçeküstü bir aşk ise... İlişkinin her evresi bir durum komedisi iken, bir an hoşlaşılıp ardından hemen didişilir ise... Akla şöyle bir soru gelebilir mi: Ey sevgili sevgililer sizin aşka işiniz yok mu?