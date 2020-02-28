Bazen mutluluktan ya da üzüntüden, bazen dikkati çeken bir reklamla, kimi zaman da kendiliğinden gelen tatlı isteği, kriz haline dönüşebiliyor. Bu isteğin sık sık yaşanması ise kilo alımını kolaylaştırıyor ve genel sağlığı olumsuz etkiliyor. Ancak pek çok kişinin doğru yönetemediği tatlı krizini sağlıklı bir şekilde atlatmak hiç de zor değil. Diyetisyen Büşra Mutlu, tatlı krizlerini bastıracak iki tarif verdi!

TATLI KRİZİNİ BASTIRACAK YOĞURT BAR

250 gram yoğurt

5 yemek kaşığı bal

Yarım su bardağı kırmızı meyve- Böğürtlen, yaban mersini veya frambuaz

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı antep fıstığı içi- İri kıyılmış ve tuzsuz olmalı

YAPILIŞI

Yoğurt ve balı karıştırın. Bu karışımı pişirme kağıdı serdiğiniz 20*30 cm’lik düz tepsiye yayın. Üzerine yulaf, meyve ve antep fıstıklarını serpin. Karışımı 5 saat derin dondurucuda bekletin. Yeterince donduktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla üçgen şeklinde kesip, bekletmeden tüketin.

TATLI AŞKINA MÜSLİ

500 gram yulaf

1 çay bardağı pekmez, yarım çay bardağı bal

1 çay bardağı kıyılmış çiğ badem

1 su bardağı küçük küçük doğranmış kuru meyve

YAPILIŞI

Pekmez ve balı karıştırıp kısık ateşte beş dakika kaynatın. Yulaf, badem ve kuru meyve karışımını başka bir kapta harmanlayın ve üzerine pekmezli karışımı ekleyip karıştırın. Yağlı kağıtla kapladığınız fırın tepsisine bu malzemeyi yayın. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 15-20 dakika pişirin. Oda ısısında soğuttuğunuz karışımı elinizle ufak parçalar halinde ufalayın, ağzı kapalı cam bir kavanozda saklayın. Sonrasında ister sütle, ister yoğurtla tüketin.